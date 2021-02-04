В "Зарядье" прозвучит сказочная музыка

10 февраля в зале "Зарядье" прозвучат произведения Римского-Корсакова, Мусоргского, Лядова и Чайковского.

В программу концерта вошли сочинения на сказочные сюжеты и самые известные произведения гениальных русских композиторов: Мусоргского, Римского-Корсакова, Лядова, Чайковского. Все они прозвучат в исполнении Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского, коллектива, признанного во всем мире одним из лучших интерпретаторов русской музыки, которым руководит выдающийся музыкант, маэстро Владимир Федосеев.

В этот вечер за пульт встанет дирижер Константин Чудовский, ученик великого Геннадия Николаевича Рождественского. Первый успех Константина Чудовского, выпускника Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, связан с театром "Геликон-опера", куда он пришел в 2006 году концертмейстером, а с 2007 года стал первым приглашенным дирижером. С труппой "Геликон-оперы" Чудовский гастролировал в Испании, на Кипре и во Франции, на сцене парижской Опера Масси дирижировал оперой "Леди Макбет Мценского уезда" Шостаковича.

Среди ангажементов Константина Чудовского – опера "Брачный вексель" Россини в театре Ан дер Вин, балет "Золушка" Прокофьева в Вене и Реймсе, "Трубадур" Верди в Лиможе, "Риголетто" Верди и "Мадам Баттерфлай" Пуччини в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета.

С 2013 года Чудовский – главный дирижер в Муниципальном театре Сантьяго в Чили. С 2019 года – главный дирижер Екатеринбургского театра оперы и балета. Константин Чудовский – лауреат молодежной премии "Триумф" (2011).