Максим Рысанов и Борис Андрианов выступят в зале "Зарядье"

19 апреля в зале "Зарядье" выступят виолончелист Борис Андрианов и альтист Максим Рысанов. В программе концерта прозвучат сочинения Элгара, Бартока, Вайнберга, Карманова и других.

Виолончелист Борис Андрианов и альтист Максим Рысанов – представители поколения российских музыкантов, становление которых пришлось на 1990-е годы. Они добились успеха сначала за рубежом, и лишь потом признание пришло к ним в России. Сегодня каждый концерт этих музыкантов – событие.



Максим Рысанов получил образование в ЦМШ при Московской консерватории и в Guildhall School of Music and Drama в Лондоне по двум специальностям – как альтист и дирижер. Максим Рысанов – номинант Grammy, выступает на самых престижных музыкальных сценах и фестивалях. В последние годы Максим много времени посвящает дирижированию, активно сотрудничает с лучшими коллективами.

Борис Андрианов окончил школу им. Гнесиных, учился в Московской консерватории и в Высшей школе музыки имени Ганса Эйслера. Лауреат международных конкурсов, в том числе Первого Международного конкурса имени Д.Д. Шостаковича Classica Nova в Ганновере, VI Международного конкурса виолончелистов Мстислава Ростроповича в Париже (1997), XI Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Выступает с дирижерами Валерием Гергиевым, Владимиром Федосеевым, Василием Петренко, Джанандреа Нозедой. Под руководством выдающегося польского композитора Кшиштофа Пендерецкого исполнял его Кончерто гроссо для трех виолончелей с оркестром. В 2008 году создал музыкальный фестиваль Vivacello, ставший одним из крупнейших в стране.



Меломанам и знатокам музыки Максим Рысанов и Борис Андрианов известны не только как исполнители высочайшего класса, но и как неутомимые просветители, популяризаторы музыки. Слушатели всегда ждут от них "открытий чудных". Сегодня музыканты предлагают публике сочинения Бартока, Карманова, Элгара, Вайнберга, Соллима и Бруха.



В концерте принимает участие один из самых интересных и перспективных региональных коллективов – Симфонический оркестр Воронежского концертного зала, который зрители зала "Зарядье" услышат впервые.