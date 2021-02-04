Умер замглавврача омской больницы, где лечили Навального

В Омске умер заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации БСМП-1 Сергей Максимишин. Ему было 55 лет. Об этом сообщается на сайте медицинского учреждения.

В БСМП-1 Сергей Валентинович проработал 28 лет. Отмечается, что под его руководством разработали и внедрили ряд методик по лечению больных с острыми нарушениями мозгового обращения.

Главный врач больницы Евгений Осипов отметил, что Сергей Максимишин всегда был требователен к себе и коллегам. Он не считал личного времени, если речь шла о жизни и здоровье пациентов.

Минздрав Омской области выразил соболезнования родным и близким умершего. В ведомства отметили, что Максимишин спас тысячи жизней.

Что стало причиной смерти Максимишина, не поясняется. По данным некоторых СМИ, он скончался от сердечного приступа.

В БСМП-1 в августе 2020 года был доставлен Алексей Навальный. Он почувствовал себя плохо на борту самолета Томск-Москва. Пилоты экстренно посадили самолет в Омске, где местные медики оказали помощь пострадавшему.