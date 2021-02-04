Омский врач Сергей Максимишин умер в реанимации, где проработал всю жизнь

В Омске в возрасте 55 лет ушел из жизни заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации БСМП № 1 Сергей Максимишин. Об этом сообщает ГТРК "Иртыш" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Его гибель стала большой неожиданностью и потерей для всего коллектива больницы. Сергей умер в реанимации, где проработал с 1992 года. По словам главного врача больницы Евгения Осипова, ушел настоящий фанат своей работы.

Под руководством доктора Максимишина были разработаны и внедрены методики по лечению больных с острыми нарушениями мозгового обращения, находящихся в критическом состоянии.

В 2016 году Сергей Валентинович стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Врач года" в номинации "Лучший анестезиолог-реаниматолог".

Напомним, в этой больнице в августе 2020 лежал оппозиционный блогер Алексей Навальный, самочувствие которого резко ухудшилось на борту самолета "Томск-Москва". Пилоты экстренно посадили самолет в Омске.