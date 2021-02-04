Женщина родила около больницы в Ленинградской области

В ночь на 4 февраля возле входа в перинатальный центр Гатчины прошли роды, которые приняли врачи скорой помощи.

Пациентка, которую привезли на личном автомобиле, не смогла, по информации пресс-службы Ленинградской области, вовремя попасть в больницу через центральный вход, который оказался закрыт. Охранник указал женщине и ее мужу, где находится круглосуточно открытый въезд. Пока его искали, начались роды.

Помощь роженице оказала оказавшаяся неподалеку бригада скорой, благодаря которой на свет появился здоровый младенец, сделавший свой первый вдох в машине.

Мама с ребенком все же попали в больницу и в настоящее время находятся там. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Несмотря на отсутствие пострадавших, в региональном СК РФ сообщили, что проведут доследственную проверку инцидента и выяснят, почему охранник не открыл пациентке ворота главного входа.