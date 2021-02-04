В Москве арестовали француза, участвовавшего в акции протеста

Гражданин Франции Сириль Даниелу арестован на семь суток. Такое решение вынес Тимирязевский суд Москвы.

Француз обвиняется в том, что участвовал в незаконном митинге 2 февраля. Как отмечает РИА Новости, у здания суда при этом не присутствовали зарубежные дипломаты.

Накануне из-за участия в несанкционированной акции на 15 тысяч рублей был оштрафован гражданин Сирии.

Незаконные митинги прошли в Москве и некоторых городах России 23, 31 января и 2 февраля. Правоохранительные органы не раз предупреждали, что мероприятия такого плана являются нарушением.