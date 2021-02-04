Западный политолог призвал спасти Европу вакциной из РФ

Известный немецкий политолог Александр Рар призвал спасать население Европы российской вакциной от коронавируса.

"Надо Европу спасать, людей спасать. В этом отношении российская вакцина может во многом помочь с тем, что в Европе не могут до сих пор создать", – сказал Рар в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Посетовав на то, что Европейская комиссия, допустив массу ошибок, не смогла должным образом организовать производство вакцины от коронавируса в Европе, политолог назвал российский препарат "Спутник V" "очень хорошим достижением". "Оно нас (Европу и Россию – ред.) сблизит опять", – уверен Рар.

Он сообщил, что внутри Евросоюза сейчас идет ожесточенный спор по вопросу о том, как объединенной Европе действовать в отношении России.

Европейские либеральные демократы, сказал политолог, убеждены в том, что их идеи должны быть распространены на весь мир. На Россию же следует оказывать давление, поскольку в стране, по их мнению, происходит отступление от демократии, и ее необходимо вернуть в 1990-е годы.

Сам Рар причислил себя к тем прагматично настроенным европейским политикам, которые не призывают говорить с Москвой на одном только языке ценностей западной демократии, а исходят из того, что мир сегодня стал многополярным.

"Поэтому хорошо, что сейчас европейские чиновники едут в Россию. Они хотят показать, что хотят не только искать новые возможности сотрудничества, как с вакциной… Разговаривать об общих интересах", – указал немецкий политолог.