Шойгу: вопрос развития высокоточного оружия находится на особом контроле президента

Вопрос развития высокоточного оружия большой дальности и его поставка в войска находится на особом контроле Владимира Путина. В апреле необходимо доложить президенту о том, что делается в этом направлении, заявил министр обороны Сергей Шойгу во время посещения военно-промышленной корпорации "НПО Машиностроение", пишет агентство ТАСС.

Глава ведомства добавил, что Генштаб и Минпромторг организовали работу по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности.

Помимо этого, Шойгу осмотрел производственную базу "НПО Машиностроение" и испытательный комплекс предприятия, на котором можно имитировать самые разные условия полета. В том числе, вакуум и нагрев до 2 тысяч градусов по Цельсию.