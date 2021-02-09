Шойгу: армия делает ставку на гиперзвуковое оружие и искусственный интеллект

Основой российских сил неядерного сдерживания станут гиперзвуковые комплексы, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Одновременно с этим в войсках необходимо внедрять технологии искусственного интеллекта. Об этом глава ведомства рассказал на оперативно-мобилизационном сборе с командованием Вооруженных сил, сообщает телеканал "Россия 24".

Также Шойгу отметил, что в 2020 году Минобороны выполнило указ президента 2012 года и довело количество современной военной техники на вооружении до 70%. В частности, российские военные стали чаще использовать беспилотники и автоматизированные системы управления.

Напомним, сейчас в России проходят испытания или уже стоят на вооружении гиперзвуковые ракетные комплексы "Авангард", "Циркон" и "Кинжал".