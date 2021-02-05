Развод во всех смыслах: как работают женихи-мошенники

Американский солдат с голливудской внешностью спасает мир. Москвичка Карина Тысячная вспоминает: в первый день переписки на сайте знакомств заокеанский принц делал комплименты, активно расспрашивал о ее личной жизни и делился фактами якобы своей биографии.

"Он начал мне описывать как раз, что его дочка в лагере попала в какую-то историю, и тут у меня как антеннки на голове зашевелились. Я подумала: "Что-то тут нечисто", – рассказала девушка.

Бабочки из живота Карины улетели окончательно, когда спустя пару дней герой-солдат запросил деньги на спасение дочери. Женщина не растерялась, загрузила его фото в поисковик и громко рассмеялась.

"Он никакой не военный, его фото принадлежит некоему Джефу Босли, который является актером", – вспоминает Карина.

Хорошо, что помимо интуиции у этой девушки есть прекрасное чувство юмора. Но нередко подобные истории заканчиваются другими эмоциями.

"Я, наверное, рыдала неделю навзрыд. Помимо того, что я потеряла деньги, я еще и поверила человеку", – говорит девушка, пострадавшая от такого жениха-мошенника.

Виртуальная история любви Регины Юнусовой начиналась как в кино: онлайн-поклонник присылал цветы и вел ночные задушевные разговоры о совместном будущем, а когда понял, что девушка уже в плену грез, принялся за дело. По легенде, у крупного бизнесмена начались проблемы на работе, его счета заблокировали, и ему срочно нужны деньги.

"На тот момент ему нужно было 10 тысяч рублей – я 3 или 5 отправила, сколько было в тот момент у меня, – рассказала Регина. – Мысли о том, что человек обманывает, у меня даже не было".

А когда принц исчез, Регина поняла: это развод во всех смыслах. Вернуть деньги девушке, конечно, не удалось, ведь вычислить реальных лиц, которые прячутся за красивыми фото, увы, непросто.

"Поскольку это, как правило, гражданин зарубежного государства, привлечь его к уголовной ответственности и возместить ущерб на данный момент не представляется возможным", – отмечает эксперт в области информационной безопасности, доктор юридических наук.

При этом схемы выуживания денег во время всемирного карантина стали изощреннее: женихи-мошенники предлагают заплатить пошлину за онлайн-брак или встретиться на нейтральной территории и внести предоплату за путевку.

Психолог и профессиональная сваха Анастасия Белова рассказывает: "Чем женщина старше, если она одинокая, тем на нее, естественно, можно больше повлиять. Когда влюблена – у нее пелена на глазах, какие-то пошлины в 200 рублей – для нее это ничего не значит".

Вот только пройдя по сомнительной ссылке можно лишиться всего, что есть на карте.

"Как только мужчина начинает просить деньги, даже если это совсем маленькая сумма, надо себе самой сказать "стоп", – советует кандидат психологических наук, клинический психолог Марина Солдатенкова.

Понятно, что от красивых комплиментов и внимания, пусть и виртуального, голова может и закружиться, но терять ее не стоит. Она еще точно пригодится – хотя бы для реальной встречи с мужчиной мечты.