Топливный ажиотаж на Дальнем Востоке: бензин привезли, очереди остались

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод возобновил производство АИ-92. Об этом правительство края проинформировала дирекция предприятия. Топливо со складов Росрезерва поступило на нефтебазу. Тем не менее, в регионе по-прежнему сохраняется серьезный дефицит топлива, передает ГТРК "Дальневосточная", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Между тем, пока картина на большинстве АЗС прежняя. Водители уже привычно встают в огромную очередь. У многих в машинах – термосы с горячим чаем, еда, чтобы комфортнее было ждать. Люди готовы ждать бензин до последнего. Говорят, другого выхода просто нет:

- Приходится стоять, вариантов нет. Хоть 30 литров. Или потом заглохнешь на дороге и будешь машину толкать. - Автомобиль нужен ежедневно по работе. Здесь уже либо пан либо пропал.

Запасы топлива заканчиваются даже там, где раньше обслуживание шло без перебоев:

- Муж ночью ездил, караулил, но очередь была огромная. Я тоже не одну заправку объездила. Теперь стою тут.

Как всегда, на фоне топливного ажиотажа появились "предприниматели", которые предлагают в Интернете бензин по заоблачной цене. И таких объявлений десятки. Кроме того, появились даже те, кто готов за деньги постоять в очереди на АЗС. Запрашиваемая сумма – от тысячи рублей.

В ночь на 4 февраля на нефтебазу было выгружено 400 тонн бензина со складов Росрезерва. Михаил Дегтярёв, врио губернатора Хабаровского края, уточнил:

- Производство бензина запущено. 500 тонн уже поступили в розничную сеть. ННК планирует уже в ближайшие дни выйти на мощность тысяча тонн каждой марки. Дополнительно мы ожидаем составы из Росрезерва, они тоже сразу поступят в розничную сеть.

В свою очередь возникшим дефицитом топлива занялась краевая прокуратура. Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ, сообщила: