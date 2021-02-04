В Хабаровске стали продавать места в очереди на заправку

В Хабаровске появились частные объявления о продаже мест в очереди на автозаправках. Также по завышенной стоимости бензин продают те, кто уже успел приобрести горючее.

Хабаровский НПЗ тем временем информирует о том, что все АЗС ННК в регионе обеспечены объемом топлива с запасом. Закупаться им впрок не нужно. Горючее вернулось на автозаправочные станции в среду, 3 февраля. Это первые партии топлива, сообщает РИА Новости.

Перебои с бензином в Хабаровском крае начались с середины января. Связано это с тем, что часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива.

Предприимчивые граждане, решившие заработать, продают горючее только начиная от 20 литров. Например, литр АИ-95 предлагают за 120 рублей. Также придется заплатить за доставку от 150 до 250 рублей.

Те, кто предлагает купить место в очереди, обещают позвонить покупателю и сказать, за какой машиной пристроиться. За такую возможность авторы объявлений просят тысячу рублей.

Также вдвое выросла стоимость поездок на такси.

В настоящее время прокуратура проводит проверку в связи с дефицитом бензина.