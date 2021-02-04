Топливный дефицит устранен: на Дальний Восток идут партии бензина

В Хабаровск доставлена дополнительная партия бензина из Росрезерва. Ещё одну ожидают в ближайшие дни. После того как на заправках региона возникли очереди, прокуратура начала проверку. Собственные запасы края не смогли обеспечить повышенный спрос, который возник после временной остановки местного нефтеперерабатывающего завода.

Приморские водители повеселели: теперь снова можно заправить полный бак еще недавно дефицитным 92-м. Засуха на дальневосточных колонках отступает – вот бензовоз привез очередную партию топлива: до вечера хватит.

"За городом бензин по трассе везде есть", – констатирует водитель.

Но вот соседний Хабаровск еще несколько часов назад. Дежурства у заправок начинались с четырех утра.

Последние капли бензина водители сжигали в километровых очередях на АЗС. Стояли наудачу: топливо заканчивалось перед самым капотом.

"В заглохшей машине пять часов на морозе сидел, накатом катился", – говорит мужчина.

Дальний Восток заглох из-за ремонта на крупнейшем топливном предприятии округа – Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе. Он поставляет бензин на половину дальневосточных заправок.

Время простоя стоило 30 тысяч тонн топлива, выпавших из производства.

Тем, что крупнейший игрок розничного топливного рынка на Дальнем Востоке оказался временно обездвижен, воспользовались независимые операторы и взвинтили цены.

На этой заправке в условиях дефицита цены подняли в среднем на 2-3 рубля по сравнению с другими АЗС. Но даже несмотря на дороговизну, из желающих заправиться здесь выстроилась длинная многомашинная очередь. На других колонках бензина просто нет.

"54 рубля – 95-й! О’кей, я могу себе позволить. А что таксистам делать, им не поднимают же тарифы? Ну, это бред", – говорит мужчина.

Особо предприимчивые дальневосточники воспользовались дефицитом и стали продавать бензин через Интернет канистрами втридорога.

Причём, ни рубля спекулянты уступать не хотели: "Вы продаёте ещё бензин? А стоимость какая? – Сто рублей. – Понятно. Дешевле не? – Не-не-не!"

Продавали даже места в очереди на заправку. 2000 рублей – чтобы быть восьмым по счету.

Но нечистый бизнес угас быстро. Пока нашли временный выход – на Дальний Восток топливо направили из запасов Росрезерва.

"Ситуация на нынешний момент – стабилизировалась. Был проведен ряд совещаний, переговоров с компаниями, оперирующими НПЗ в других регионах Сибири. Всего было закуплено 40 тысяч тонн дополнительного объема", – заявил Павел Сорокин, заместитель министра энергетики РФ.

Вот цистерны из Сургута встречают в Благовещенске, вот состав с топливом прибыл на вокзал в Хабаровске.

Привозной бензин помог дальневосточникам дождаться, когда нефтеперерабатывающий завод заработает в полную силу. Но даже когда поставки топлива стали налаживаться – очереди не прекратились.

"Производство топлива возобновилось в полном объеме и с учетом ранее закупленного ресурса, АЗС будут обеспечены бензином в ближайшие дни с запасом. Однако, вынуждена отметить, что автомобилисты до сих пор закупают топливо впрок. Что, безусловно, осложняет работу АЗС", – сообщила Ирина Носова генеральный директор ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт".

Ситуация с топливом должна полностью стабилизироваться к началу следующей недели.

"Производство запущено, восстановлено. Уже начаты первые отгрузки, в первую очередь они поступят в наиболее пострадавшие от отсутствия бензина районы Дальнего Востока", – подчеркнул Сергей Калитин, министр промышленности и торговли Приморского края.

На фоне этих новостей бензоколонки в дальневосточных городах перестали брать штурмом.

Автомобилистов Владивостока, по всей видимости, ожидает спокойное утро – так, на этой заправке в наличии все виды топлива – по стандартной для региона цене. Машин по-прежнему хватает, но ажиотаж проходит.