Дальневосточные водители часами стоят в очередях на АЗС

Сложная ситуация с бензином сохраняется на Дальнем Востоке. Жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре вынуждены стоять в огромных очередях в ожидании заправки. На этом фоне Интернет заполонили объявления о продаже дефицитного топлива, передает ГТРК "Дальневосточная", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Вереницы из машин на АЗС стали уже привычны. Люди часами стоят, надеясь, что им хватит бензина:

- Больше ста машин стоит в очереди. - Топливо заканчивается. Очередь 150 человек. Буду ждать.

Очереди на заправках ННК появились с 3 февраля. Как выяснилось, именно тогда стало известно, что из Росрезерва обещают поставку АИ-92. На этом фоне Интернет пестрит объявлениями о продаже бензина с рук. Предприимчивые жители Дальнего Востока предлагают и 200-литровую бочку, и 20 литров.

По сообщению Дальневосточной ассоциации такси, за сутки вдвое выросла стоимость поездок: с 220 рублей до 440. По словам Александра Садкова, председателя Дальневосточной ассоциации такси, перевозчикам приходится часами стоять в очередях, тратя своё время.

Между тем, региональное УФАС продолжает проверять законность приостановки поставок с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Николай Костромеев, замруководителя краевого УФАС, сообщил:

- В ПАО "ННК Хабаровскнефтепродукт" направлены запросы об отсутствии нефтепродуктов на ряде АЗС. Ответ ещё не пришел. В случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры.

Хабаровский НПЗ планировал возобновить выпуск топлива 3 февраля, такова информация Интерфакса. В течение 24 часов ожидалась партия топлива из Росрезерва.