Хабаровский НПЗ начал выпуск бензина АИ-95

В правительстве региона сообщили, что потребности АЗС Хабаровского края будут восполнены в самое ближайшее время. Власти еще раз попросили граждан не брать топливо для запаса, чтобы не создавать ажиотаж и не наткнуться на некачественный бензин, покупая его у спекулянтов.

Бензина АИ-92 за прошедшие сутки было произведено 1,8 тыс. тонн. Топливом были обеспечены все 84 заправки региона. 95-го было произведено уже полторы тысячи тонн.

Согласно данным мониторинга, на 12:00 местного времени в Хабаровске из 52 заправочных станций АИ-92 был в свободной продаже на 35 точках. На 17 топливо быстро закончилось, но в ближайшее время будет подвезено, сообщает ТАСС.

Дефицит бензина в Хабаровском крае начал формироваться с середины января. Проблемы с поставками связаны с плановой модернизацией нефтеперерабатывающего завода. Был найден временный выход – на Дальний Восток направили около 40 тысяч тонн топлива из запасов Росрезерва.