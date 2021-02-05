Опять удаленка: хабаровских школьников отпустили по домам

Школьников Хабаровска отпустили учиться по домам. На этот раз причиной стал не коронавирус, а сильные морозы, установившиеся в регионе. О переводе на дистанционное обучение объявила администрация города в ответ на обращения родителей. Об этом сообщает ГТРК "Дальневосточная", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Наступившие холода не позволили Галине Бойченко отправить сына в школу. Сейчас спокойна: пока на работе – ребенок в тепле.

Галина Бойченко, жительница Хабаровска, говорит:

- На улице очень холодно, моему сыну достаточно пять минут пробыть на морозе, и уже температура... И ехать нам далеко, а потом еще пешком идти. Конечно, хорошо, что можно его дома оставить.

Окончательное решение, идти ли ребенку в школу или учиться из дома, принимают родители. В мэрии отмечают: справки не нужны, достаточно письменно или устно предупредить классного руководителя. Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования администрации Хабаровска, говорит:

- Для нас главное – это здоровье наших детей. Так что выбор родителей мы примем, и никаких мер применяться не будет.

В 30-й школе сейчас на уроках только те, кто живут рядом. Как рассказала Наталья Красная, учительница начальных классов, отсутствуют 7 из 32 учеников. Всего в школе – почти две тысячи школьников, дома решили остаться около ста человек. Естественно, у них не выходные. Валентина Кулаева, заведующая учебной частью школы № 30, уточнила:

- В электронном журнале выставлены домашние задания, презентации, есть сюжеты уроков. Так что дети отставать не будут.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура не изменится: днём до 21-23 градусов ниже нуля. Правда, сильного ветра или осадков не ожидается. Так что вероятно, в понедельник решение о дистанционке уже отменят.