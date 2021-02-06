Спецприемник в Сахарове: как себя ведут и чем питаются задержанные

Про Центр содержания в деревне Сахарово, где в том числе содержатся приговоренные за нарушения на митингах, в сети распространяется много слухов: что люди там чуть ли не сидят друг у друга на головах, что еды нет, что правонарушители чуть ли не готовы к голодным бунтам.



Наша съемочная группа – первая, кто приехал проверить эти сообщения. На входе в Центр содержания разгружают еду – коробки с хлебом, канистры с горячим.



Нас ведут в те самые камеры, про которые писали, что они переполнены. Руководство Центра перед входом в камеру спрашивает разрешение у заключенных на съемку. Внутри одной из комнат всего несколько человек.

"В этой комнате было 19 человек; так было часов десять…", – рассказывает один. Другой добавляет: "Нет, буквально два-три часа". "А, ну да... я спал, получается, не помню, сколько спал", – поправляется первый.

- Вы писали, что вам не хватало зубных щеток.

- Нам выдали... Я не знаю, кто писал. Нам выдали в это же утро. Еда была – завтрак, обед, ужин.

Потом люди начинают рассказывать, при каких условиях были задержаны.

Впрочем, так спокойно далеко не везде. Прямо во время интервью в одной из камер начинают колотить по трубам. Часть осужденных, явно забыв, что демонстрации позади, продолжает митинговать, а некоторые и здесь устраивают провокации.

Впрочем, даже с такими здесь стараются общаться максимально вежливо. Начальник Центра лично обходит камеры. В одной из них заключенный решил отказаться от еды, объяснять причины не хочет.



С помощью правозащитников заключенного пробуют убедить все же принять пищу, благо ее более чем достаточно. В добавление к казённому рациону разрешены передачи. Причем принимают их почти круглосуточно, в том числе ночью.



"График работы напряженный. Мы практически отсюда не выезжаем, чтобы обеспечить все задачи, которые ставит руководство", – говорит Алексей Лагода, начальник Центра.



В нем сейчас около 800 заключенных.