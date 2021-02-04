Столичная полиция: фото из Центра в Сахарове не отражают ситуации

Фотографии из Центра временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово в Новой Москве не отражают объективной ситуации. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что люди, арестованные за участие в несанкционированных митингах, больше 12 часов просидели в автозаках, так как в ЦВСИГ закончились места.

В пресс-службе столичного Главка МВД заявили ТАСС, что фото не являются объективными, так как сделаны гражданами, доставленными в центр после судебных заседаний и ожидающими оформления. Все они были размещены в полном соответствии с нормативными актами, им было предоставлено горячее питание и постельные принадлежности. Нормативы по числу людей в камере соблюдались.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что информация о том, что задержанных на незаконных акциях собираются перевести за пределы Москвы и области, не соответствует действительности. Она обсудила данный вопрос с первым заместителем министра внутренних дел. Он пояснил, что в Москве нет сложностей с обеспечением выполнения решений судов по административным наказаниям. "Перемещение задержанных в другие регионы не планируется", – сказала Москалькова.

В свою очередь ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил, что у центра временного содержания иностранных граждан стоят пустые автобусы и автозаки.

Полиция Петербурга также опровергла информацию о недостатке мест для размещения административно арестованных. По информации омбудсмена Петербурга Александра Шишлова, на воскресной несанкционированной акции протеста были задержаны свыше тысячи человек. К административной ответственности привлечены более 670 участников митинга, из них более 200 арестованы.