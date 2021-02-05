"Зенит" потерпел третье поражение подряд в Евролиге

Баскетболисты санкт-петербургского "Зенита" не справились на выезде с турецким "Фенербахче" в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Хозяева паркета взяли верх над российской командой со счетом 92:84 (25:25, 22:18, 19:22, 26:19)​​​.

Самым результативным игроком встречи стал Нандо де Коло из "Фенербахче", набравший 24 очка. У гостей больше всех баллов оказалось в активе Уилла Томаса (21).

Турецкий клуб выиграл девятый матч подряд, располагаясь на шестом месте в турнире. "Зенит" идет седьмым, уступив в трех последних играх Евролиги.