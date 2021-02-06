Предприниматель из Москвы оригинально использовал свой дальневосточный гектар

На расчищенной от сугробов площадке – круглая ёмкость внушительных размеров. Это будущий радиальный отстойник. На дальневосточном гектаре в районе села Горячие Ключи его возводит один из московских предпринимателей. Землю мужчина получил весной 2020 и к концу года начал активную застройку территории.

На участке предприниматель планировал перерабатывать отходы бурения. Для этого он собирался построить несколько промышленных блоков. Жидкие нефтепродукты отделяли бы, а твёрдые (грунт и песок) отправляли на строительство дорог.

Активные работы на участке вызвали беспокойство местных жителей и экологов. Основная причина – расположение площадки. Будущий накопитель шлама отделяет от села меньше четырёхсот метров, от природного памятника "Дагинских термальных источников" – чуть больше пятисот. Остатки нефтяных отходов могут загрязнять и воду и воздух, уверены специалисты-экологи.

"Полиароматические углеводороды в составе нефти наиболее летучие и токсичные. Загрязнение воздуха с западным ветром будет накрывать буквально весь посёлок и источники", – считает Дмитрий Лисицын, руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина".

Рядом с участком находится крупный ручей – ещё один путь для загрязнения. По нему отходы будут сливаться в Ныйский залив. Там сегодня добывают рыбу несколько предприятий и представители народов Севера. Если технология даст сбой, последние лишатся единственного места традиционного хозяйствования.

С коренным сообществом не было никакого согласования намечаемой хозяйственной деятельности. Не согласовал свои действия предприниматель и с администрацией района. Ни владелец гектара, ни подрядчики не получили разрешение на строительство. С проектно-сметной документацией власти до сих пор не знакомы.

"У нас есть территории – промышленные земли. В том районе мы были готовы предоставить эти земельные участки, но не в районе источников", – пояснил Сергей Камелин, мэр Ногликского района.

В пятницу проверки на участке проведут сотрудники администрации района и прокуратуры. Они дадут правовую оценку использованию государственной земли.