"Бавария" одержала пятую победу кряду, обыграв на выезде "Герту"

Футболисты мюнхенской "Баварии" в матче 20-го тура чемпионата Германии на поле стадиона "Олимпиаштадион" в Берлине обыграли местную "Герту" с минимальным счетом – 1:0.

У победителей единственный мяч на 21-й минуте забил француз Кингсли Коман, которому ассистировал немец Томас Мюллер. Гости открыть счет в игре уже 11-й минуте, но польский форвард Роберт Левандовски не реализовал пенальти.

"Бавария" одержала пятую победу кряду, 15-ю в сезоне и с 48 очками лидирует в турнирной таблице бундеслиги, а "Герта" потерпевшая поражение в четвертом матче кряду, расположилась на 15-й строчке, имея в активе 17 баллов.