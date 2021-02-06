Убийство Михаила Круга: дневник киллера

На этой неделе в Твери вновь говорили об убийстве знаменитого шансонье Михаила Круга. Со дня этого громкого преступления прошло уже почти 20 лет, но следователи раскрывают все новые дела, к которым причастны киллеры, напавшие на дом музыканта. Речь о банде "Тверские волки". Только съемочной группе "Дежурной части" удалось побывать на местах совершенных ими убийств и узнать уникальные подробности. Это произошло минувшей осенью, но показывать эти кадры было нельзя. Лишь на этой неделе сотрудники приоткрыли тайну следствия.

Место встречи – "У Круга". На бульваре Радищева в Твери, как в шлягере легендарного шансонье, северный ветер. Но не весна, а золотая осень. Именно тогда съемочная группа программы побывала в Твери и узнала засекреченные ранее подробности громкого уголовного дела о жестоком убийстве местных предпринимателей и криминальных авторитетов.

Однако озвучивать их и показывать кадры было нельзя. Лишь на этой неделе после того, как дело наемных убийц оказалось в суде, сотрудники СК приоткрыли тайну следствия. Обвиняемые – участники банды "Тверские волки". Именно эта группировка расправилась с известным на всю страну музыкантом Михаилом Кругом.

"Люди не могли найти между собой общий язык и прибегали к самому паскудному средству – убийству своих конкурентов. В данной ситуации все эти преступления ложатся в эту канву", – рассказал заместитель начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области Денис Гуреев.

Лишь сейчас, спустя 18 лет, канва обросла мельчайшими подробностями. В основу дела легли показания штатного киллера банды Александра Агеева. В ночь на 1 июля 2002 года он участвовал в нападении на дом Михаила Круга, но на спусковой крючок якобы не нажимал. В шансонье стрелял его сообщник Дмитрий Веселов.

По словам бандита, расправа над музыкантом стала роковой случайностью, за которую Веселова наказали смертью. Сейчас дело Михаила Круга закрыто. Завершено и расследование злодеяний банды киллеров.

Спустя много лет после расправы над музыкантом Агеев появился у него дома во второй раз – уже под конвоем. И теперь есть данные еще о нескольких местах преступлений, исполнителями которых следователи называют так называемых "Тверских волков".

Вот они – наемные убийцы группировки: Александр Агеев, Дмитрий Баскаков и Александр Осипов один за другим заходят в зал суда. Все уже осуждены пожизненно за особо тяжкие преступления. Сейчас готовы выслушать новый приговор.

Они сотрудничают со следствием, но скрывают лица – возможно потому, что, как пел когда-то шансонье, "у всех на сердце тяжкий груз". На откровения перед телекамерой отважился лишь один из киллеров – Александр Осипов.

- Вы признаете свою вину?

- В чем?

- В том, в чем вас сейчас обвиняют по этому уголовному делу.

- По этому уголовному делу, конечно.

Александр Осипов имеет четыре высших образования. За решеткой открыл в себе дар писательства. Среди его трудов – личная летопись убийств. Только журналистам из программы "Расследование Эдуарда Петрова" удалось изучить дневник киллера. На обложке указан автор Александр Киплинг – это псевдоним Осипова. В названии тоже скрытый смысл – "В разборках победителей нет". Одна из глав – убийство Михаила Круга. Но есть и другие, еще не попавшие в уголовные дела.

"Он мне показывает: я хочу рассказать это, я хочу рассказать это. И мы начинаем рассуждать: а чем то, что ты говоришь, мы сможем подтверждать? Есть моменты, о которых мы приняли решение не говорить, потому что нам их подтвердить нечем, они будут просто голословными", – говорит адвокат Дмитрий Григорьев.

В суде сейчас будет слушаться дело о четырех убийствах. На кадрах следственного эксперимента Александр Агеев в деталях рассказывает об одном из них. Киллера в целях безопасности привезли в бронированной каске и бронежилете. Расправа с тверским криминальным авторитетом была подарком боссу на день рождения.

- Он вышел из подъезда с девушкой, и они как раз пошли прямо на нас и прошли сзади нашей машины.

Он пошел, надев парик и темные очки. Агеев лично знал жертву и в случае осечки сразу бы попался.

"Агеев дошел вслед за потерпевшим до угла дома и произвел два выстрела в голову потерпевшему. Он ориентируется на месте, как будто был тут вчера. Указывает в том числе, что это дерево было маленькое на тот момент, а сейчас оно уже выросло. Здесь не было того, здесь построили этот дом", – рассказывает заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тверской области Алина Дубасова.

Удивительно, но раскрыть старые запутанные преступления помогли сами убийцы. Следователи говорят: у осужденных киллеров фотографическая память. Они рассказали о мельчайших деталях каждой расправы.

"Видимо, психология человека, в данном случае преступника, такова, что они это "прокручивают" в голове, и поэтому, когда они на местности воспроизводили эти действия, ни у кого из участвующих лиц не возникло сомнения в их правдивости. Они показывали, как вытаскивали металлические пруты и били жертву по голове. Как вытаскивали пистолет", – рассказывает старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК России по Тверской области Михаил Никитин.

Вот фрагменты проверки показаний на месте. Киллер в подробностях рассказывает и показывает, как убивал очередную жертву – бизнесмена из города Кимры.

- Мы стояли, смотрели, когда он выйдет из гаража. Все, он упал. Здесь стояла машина его, мордой в ту сторону. Несколько ударов.

- Какое количество ударов примерно?

- Не меньше 10.

Следователи проверили каждое слово преступников. Это было нелегко – ведь прошло почти 20 лет. Например, на месте, где киллеры когда-то оборудовали тайник, сейчас проложена дорога. Многих свидетелей уже нет в живых, кто-то ничего не помнит. Нет ни баз ГИБДД, ни данных о телефонных разговорах – мобильники тогда были в диковинку.

Но следователям все же удалось довести дело до суда и даже задержать вероятных заказчиков убийств. Но это, похоже, еще не финал криминального детектива "Тверских волков". В дневнике киллера Осипова до сих пор остаются недоказанные главы.