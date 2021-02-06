06 февраля 2021 20:03

Обезврежена группировка, торговавшая оружием спецподразделений


pexels.com

Сотрудники разведывательного подразделения таможенной службы Франции обезвредили преступную группировку, которая торговала особо опасными видами огнестрельного оружия, предназначенными для спецподразделений.

В ходе операции, которая прошла 20 января одновременно в Париже, департаменте Эсон (расположен к югу от столицы) и в городе Бельфор (на востоке страны) были задержаны три человека: мужчины 26 и 46 лет и женщина 49 лет.

Известно, что один из участников группировки, 46-летний мужчина, по национальности поляк, ранее служил во французском Иностранном легионе, а в последнее время работал в охранной фирме. Следователи подозревают, что оружие, предназначенное для продажи, во Францию доставляли из Восточной Европы.

По месту пребывания задержанных были проведены обыски с участием обученные поиску оружия и взрывчатки собак. Сотрудники силовых структур обнаружили два десятка автоматических винтовок и автоматов, снайперские винтовки, до десяти пистолетов, запчасти к оружию, боеприпасы, глушители, бронежилеты. Были найдены также несколько тысяч евро. Кроме того, под кроватью одного из членов группировки хранились шесть подрывных шашек – этого достаточно, чтобы разрушить несколько небольших домов.

Всем задержанным предъявлены обвинения в нелегальной перевозке и торговле особо опасными видами огнестрельного оружия. Бывшего легионера поместили под стражу, двоих его сообщников оставили на свободе под судебным контролем. Ведется расследование, пишет ТАСС.

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