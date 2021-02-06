Без туристов денег нет: Венецианский карнавал ушел в онлайн

Из-за коронавируса мы уже повидали всякое, но до последнего было невозможно представить себе великолепный карнавал в Венеции с приставкой "онлайн".

Ковид сделал то, с чем не справились ни городской совет, ни штрафы, – выгнал голубей с Сан-Марко. Они исчезли вместе с туристами. В этой новой Венеции остались только свои, резиденты: 51 221 человек согласно счетчику в аптеке Morelli. Но и это устаревшие цифры, судя по обклеенными стенам с распечатанными на домашних принтерах объявлениях: "ушла из жизни", "скорбим". Ну, какой тут карнавал?..

Карнавал в Венеции – это яркое и сумасшедшее шоу. Сложно представить когда, тут нет ничего, но можно попытаться вспомнить, как это было. Все начинается здесь – на этом месте ставят огромный фонтан, пока идет карнавал, он бьет вином.

Кульминация карнавала – полет ангела: с колокольни в толпу спускается самая красивая девушка Венеции.

Как это, быть на карнавале и не выпить кофе в самом старом кафе Италии?! Но оно так и не открылось. Как не открылись отели – своим они не нужны. В каналы вернулась рыба – некому пугать. По совершенно пустым переулкам, подсчитывая закрытые магазины, ходим мы и военные.

Rialto – символ того, что ковид сделал с Венецией. Здесь не работает ни один магазин. Тут продавали маски, здесь – драгоценности, сувениры. А сюда туристы выстраивались в очередь за парадной фотографией с видом на канал. Никого…

Бенито и сегодня бы не открылся, но доктор прописал ходит. Это его ежедневный ковид-режим: прийти, открыть ларек, вечером – домой. "Никто ничего не покупает, я прихожу, чтобы только день скоротать", – говорит Бенито.

Гондольеры без работы третий месяц – гондолы зачехлили, когда Италия снова напугала всех своими цифрами и ушла на карантин.

Это, конечно, миллиардные потери. Ковид обострил старые болячки города – зависимость от туризма. Для Венеция это хроническое: жаловаться на туристов, ругать их за грязь и давку. Но и жить без них здесь уже не умеют.

- Если честно, разве не прекрасна Венеция такая, без туристов?

- Венеция волшебна без туристов. Но без денег нет жизни. Без работы нечего есть, – сказал один из гондольеров.