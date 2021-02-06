Саакашвили объявил о "другом этапе войны" с Россией

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявляет, что "война с Россией" только усиливается. По его словам, начинается ее новый этап, на котором РФ якобы "угрожает" Мариуполю и Херсону.

Саакашвили утверждает, что Россия намерена расширять свое присутствие на Украине. Это ей нужно, чтобы снабжать Крым продовольствием, обеспечивать его водой, организовать логистику и морское сообщение.

"Им обязательно надо контролировать Мариуполь и Херсон", – убежден бывший грузинский лидер, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее российские представители неоднократно заявляли, что РФ не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений. А крымские власти отмечали, что Саакашвили старается привлечь к себе внимание за счет пиара на крымской теме и попутно пытается свести счеты с политическими оппонентами.

В Грузии, которую Саакашвили покинул в 2013 году, против него возбужден ряд уголовных дел, по некоторым из них он заочно приговорен к тюремным срокам. Пост губернатора Одесской области грузинский экс-президент занимал с весны 2015 года, по ноябрь 2016 года. Возглавлявший тогда Украину Петр Порошенко обвинил его в ухудшении ситуации в регионе, а летом 2017 года лишил Саакашвили украинского гражданства. Новый президент Украины Владимир Зеленский в мае 2019 года гражданство Саакашвили вернул, а сам он опять приехал на Украину.