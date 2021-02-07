Звезду НБА принудительно отправили на карантин

Баскетболист клуба НБА "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант отправлен на карантин. НБА в принудительном порядке поместила игрока на семидневную изоляцию после тесного контакта с зараженным коронавирусом сотрудником клуба.

Дюрант трижды ездил на автомобиле вместе с инфицированным сотрудником "Нетс": на тренировку, домой и на матч, сообщает Hopps Rumors. А после того, как тот сдал сомнительный тест на ковид, положительный результат которого вскоре подтвердился, было решено запереть дома и Дюранта.

В итоге, баскетболист был отправлен на изоляцию прямо во время игры против "Торонто Рэпторз", его сняли с игры по ходу третьей четверти. Это возмутило игрока, поскольку он убежден, что не является угрозой – он переболел коронавирусом еще весной 2020 года.

Но все же ему придется просидеть дома до пятницы, 12-го февраля. Из-за этого он пропустит три игры "Бруклина".