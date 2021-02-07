На границе Австрии и Германии прошел митинг ковид-диссидентов

На границе Австрии и Германии прошел массовый митинг ковид-диссидентов. Тысячи человек выступили против того, что считают ограничениями свобод.

Без масок и перчаток собрались на мосту на границе двух стран. Социальную дистанцию не соблюдали. Требовали отменить ограничительные меры. Но до комендантского часа разошлись, чтобы избежать штрафов, передает "Россия 24".

В их поддержку со стороны Австрии вышли сотни человек. Устроили митинг в Зальцбурге. Это несмотря на то, что со следующей недели власти страны и так ослабляют общенациональный карантин. Уже 8 февраля в Австрии откроются школы, музеи, рестораны.