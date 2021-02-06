Ковидные симптомы, при которых нужно немедленно идти к врачу

Названы четыре важных ковидных симптома, при возникновении которых необходимо немедленно обратиться к врачу. Главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех сообщил, что проблемы с дыханием, речью, передвижением, боль в груди — все это требует обращения в клинику. При кашле, потере вкуса и обоняния, температуре следует самоизолироваться, добавил медик в разговоре с Daily Express.

Более 104 млн человек в мире заражены коронавирусом, больше всего заболевших в США, Индии и Бразилии.