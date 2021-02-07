Сход ледника спровоцировал наводнение в Индии, пропали 150 человек

Около 150 человек числятся пропавшими без вести после того, как в Уттаракханде – штате на севере Индии, произошел сход ледника.

Как сообщает издание The Times of India, масса льда, сорвавшаяся с горного склона, рухнула в районе плотины и, по некоторым данным, повредила дамбу.

После этого вода устремилась вниз по течению, и заблокировала ряд населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от берега.

Власти уже принимают меры, направленные на то, чтобы снизить уровень воды в реке – сейчас он превышает стандартный примерно на один метр.

К месту ЧП выдвинулись спасатели и несколько групп пограничной полиции, военные готовятся задействовать авиацию.