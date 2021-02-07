На месте наводнения, вызванного обрушением ледника, находят новые тела

Не менее девяти тел погибших обнаружены в районе ЧП, произошедшего в воскресенье, 7 февраля, в штате Уттаракханд на севере Индии, такие данные приводит издание The Times of India .

Среди пропавших без вести по-прежнему числится около 150 человек, большинство из них – рабочие, находившиеся на гидроэлектростанции и других объектах местной энергетической компании.

Известно, что около 20 человек оказались заблокированы в тоннеле в районе одной из плотин, сейчас их пытаются освободить.

Напомним, что трагедию спровоцировал сход ледника, рухнувшего со склона в районе гидроэлектростанции. В результате удара получила повреждения дамба, и вода устремилась вниз по течению.

За ситуацией следит премьер-министр Индии Нарендра Моди, власти стягивают к месту инцидента дополнительные силы. Группировка, состоящая из сотрудников различных ведомств и военнослужащих, достигла тысячи человек – речь идет о тех, кто уже работает в пострадавших районах и находится в резерве.