В районе ЧП в Индии обнаружены первые тела

Участники поисково-спасательной операции обнаружили трех погибших, ставших жертвами ЧП, произошедшего в воскресенье, 7 февраля, в штате Уттаракханд на севере Индии.

Как сообщает издание The Times of India, трупы были найдены на объекте энергетической компании, попавшем под удар.

Напомним, что ледник, сорвавшийся со склона, рухнул в районе плотины и повредил дамбу. Это спровоцировало наводнение в районах, расположенных в нижнем течении реки.

В настоящее время известно, что угрозы дальнейшего затопления нет – уровень воды превышает стандартный примерно на метр.

К месту ЧП стягиваются дополнительные силы – спасатели и около 600 военнослужащих индийской армии. Задействована авиация, ведется активная разведка пострадавших районов.

Около 150 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, однако не всех их можно считать погибшими. Так, известно, что в одном из тоннелей были найдены 16 человек, сейчас с ними установлена связь, в скором времени начнутся работы по разбору завалов, чтобы разблокировать пострадавших.

Ситуация находится на контроле у руководства страны, за ходом операции следит премьер-министр Индии Нарендра Моди.