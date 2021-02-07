Сход ледника и наводнение в Индии: россияне не пострадали

По имеющимся данным, граждане РФ не пострадали в результате схода ледника в индийском штате Уттаракханд. По сообщению российского посольства в Индии, информации о пострадавших, погибших или пропавших без вести соотечественниках туда не поступало.

В российской дипмиссии уточнили, что поддерживают связь с МВД штата Уттаракханд, передает РИА Новости.

Сход ледника со склона горы Нандадеви в районе строительства гидроэлектростанций "Риши Ганга" и "Дхаули Ганга" разрушил дамбу одной из них, спровоцировав наводнение. После удара ледника, сошедшего вниз по горным гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга, вода устремилась вниз по течению.

Власти штата эвакуировали жителей деревень ниже гидроэлектростанции; на плотины в городах Шринагар, Ришикеш и Харидвар был произведен экстренный сброс воды. По данным главного министра штата Тривендры Сингха Равата, уже найдены тела семи погибших, хотя ранее сообщалось об обнаружении 10 тел.

По разным данным, пропавшими без вести пока считаются от 125 до 150 человек. Большинство пропавших – рабочие, находившиеся на гидроэлектростанции и других объектах местной энергетической компании. Около 20 человек оказались заблокированы в тоннеле в районе одной из плотин.