Возвращение к обычной жизни: планы Подмосковья

С понедельника в Подмосковье студентам вузов разрешили вернуться к очным занятиям. Ослабление ограничений в области происходит на фоне снижения количества госпитализаций и роста числа вакцинированных – прививки уже сделали более 100 тысяч жителей Подмосковья. К плановому приему пациентов приступили уже 8 областных клиник.

Каждый сантиметр в Балашихинском роддоме опрыскивают специальным раствором. Не просто генеральная уборка – тотальная дезинфекция. Здесь закрывают ковидную реанимацию и отправляют на склад аппараты ИВЛ. Их место займут пеленальные столики.

"Ехать в Балашиху со схватками по пробкам как-то не хотелось – в глубине души надеялась, ждала открытия роддома", — говорит местная жительница Евгения Аксенова.

Количество заболевших и госпитализаций в Подмосковье снижается – сейчас в два раза меньше, чем на пике, в декабре 2020 года. Все ковидные стационары заполнены лишь на половину. А значит, еще больше из них может возвращаться к обычной жизни, — к плановому оказанию медицинской помощи. К 1 марта перепрофилировать планируются 25 медучреждений.

"Думаю, что больше, чем в два раза сократим ковидные койки. Я очень надеюсь, что все-таки ковид побежден. Все, что мы закупали: ИВЛ, КТ, кровати, кислород и пр., все это будет использоваться в регулярной жизни при плановой медицинской помощи. Сейчас, когда разбираем временные госпитали, мы оснащаем те клиники, которые нуждаются в модернизации", — делится планами губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Активно продолжается и массовая вакцинация. Больше 100 тысяч человек привиты, еще 54 тысячи записаны на получение вакцины. В этом месяце планируется поставить в Подмосковье 203 тысячи доз. Открыто 193 пункта, 35 из них в торговых центрах.

"Вакцинация идет. Мы в сутки сейчас идем с темпом 6—7 тысяч вакцин. В феврале увеличим до 10 тысяч вакцин", — продолжает Воробьев.

Улучшающиеся показатели, конечно, значат еще и то, что никаких дополнительных ограничений вводить не планируется. Да их и осталось не так уж и много. Жители имеют возможность активно заниматься спортом. В том числе и зимними видами. И для этого в Подмосковье создаются все условия. К примеру, в Мытищах открыта новая лыжная база. Здесь могут кататься как профессионалы, так и любители.

"Это такое "намоленное" место. Здесь много старожилов, которые знают этот парк. Рекомендуют нам добавить что-то, сделать какие-то акценты в том или ином уголке этого лесного массива. Поэтому мы бережем нашу экологию, стараемся, чтобы она максимально работала", — отмечает глава региона.

Причем, доехать до этого места теперь можно по карте "Тройка". С этой недели больше тысячи подмосковных автобусов на трехстах маршрутах ее принимают.

"Зачем себе забивать голову – то одну карту достаем из правого кармана, то другую карту из левого вытаскиваем. Это уже просто несовременно. Поэтому у нас началась совместная программа по унификации платежной системы Москвы и Подмосковья. Она уже запущена, проведен тест, сейчас мы ее расширяем. Задача – чтобы к концу 2021-го года все виды транспорта работали по одной карте. Это удобно, это делает твое передвижение совершенно комфортным. Метро, МЦД, автобус, любой другой транспорт – все должно быть на одной карте.

В зоне МЦД, в том числе дальней, можно заплатить и за проезд на электричке. На остальных пригородных станциях – "записать" билет на "Тройку" в электронном виде может кассир. Развиваться система будет дальше – уже в апреле расплатиться "Тройкой" можно будет на основных маршрутах наземного транспорта. А полностью объединят билетную систему Москвы и области осенью.