Подмосковье сворачивает ковидные койки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил улучшение эпидемиологической ситуации в регионе. В этой связи, по его словам, можно начать сворачивать "коронавирусные" койки в подмосковных клиниках.

"Что касается ковида, у нас хорошие новости, видим и снижение количества выявляемых, и койки во всех географических локациях у нас освобождаются", – цитирует Воробьева "360".

В этой связи он поручил первому вице-губернатору Ильдару Габдрахманову и министру здравоохранения Светлане Стригунковой приступить к сворачиванию коек. Это планируется сделать в муниципалитетах Бронницы, Воскресенск, Реутов и Щелково. Позже планируется освободить родильный дом Балашихи от "ковидной" нагрузки, чтобы он возобновил работу по своему профилю.

"Все оборудование, которое мы закупали, прошу максимально эффективно использовать в клиниках и госпиталях, которые нуждаются в обновлении", – добавил Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал о ходе вакцинации в регионе. 15 января он сообщил в Instagram, что с момента начала вакцинации в Московской области прививки от коронавируса сделали 20 тысяч человек. По словам губернатора, большинство вакцинированных – граждане старше 60 лет.

"Запись открыта в 93 пунктах вакцинации, которые расположены по всей области. Скоро в разных муниципалитетах появятся и пункты мобильной вакцинации", – уточнил Воробьев.

Число прививочных пунктов в Московской области в феврале планируется увеличить до 220.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. За все время пандемии здесь выявлено 178 833 случая заражения, выздоровели 137 730 человек, умерли 3 299.