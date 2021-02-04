В Подмосковье на фоне снижения госпитализаций к плановому приему пациентов уже вернулись восемь клиник. А всего в феврале количество "ковидных" коек планируют сократить вдвое. О ходе вакцинации и дальнейшем снятии ограничений в эксклюзивном интервью "России 1" рассказал губернатор Андрей Воробьев.

— Андрей Юрьевич, здравствуйте! Ежедневно количество заболевших пусть медленно, но верно снижается. В Московской области какая ситуация сейчас?

— У нас идет активная вакцинация. Сразу хочу сказать, что она добровольная. Заболеваемость коронавирусом снижается. Мы сейчас активнее, чем планировали, снижаем количество коек. Нужно это для того, чтобы максимально сконцентрироваться на регулярной медицинской помощи.

Я очень надеюсь, что коронавирус побежден. Прежде всего потому, что началась активная вакцинация. Многие переболели, имеют антитела. Понятно, что расслабляться никто не собирается. У нас есть и средства защиты необходимые, и лекарства. Теперь мы уже "тертые калачи". Поэтому мы думаем, чтобы на всякие непредвиденные обстоятельства наша система отвечала самим высоким требованиям. Все, что мы закупали — ИВЛ, КТ, кровати, кислород — все это будет использоваться в регулярной жизни при плановой медицинской помощи. Мы, когда разбираем временные госпитали, оснащаем те клиники, которые нуждаются в модернизации.

— Что касается снятия ограничений. Когда разрешите открыться ресторанам, музеям, ночным клубам?

— Мы снимаем ограничения, наблюдая выявленные случаи заболевания. Думаю, что к концу недели мы найдем возможность снять все ограничения. У нас рестораны и так все открыты. Ну и будет дискотека!

— Спасибо за интервью!