Вучич отказал Байдену

США непоколебимо поддерживают Сербию в вопросе европейской интеграции и "дальнейших тяжелых шагах по достижению этой цели" – в частности, в проведении реформ и признании независимости непризнанного Косова. Об этом написал президент США Джо Байден в поздравлении, направленном Сербии по случаю предстоящего 15 февраля Дня государственности.

Поздравление американского президента с напоминанием о "140 годах партнерства" между двумя странами и союзничестве Вашингтона и Белграда в Первой и Второй мировых войнах опубликовала пресс-служба администрации президента Сербии Александра Вучича. Сам сербский лидер в выступлении перед журналистами после военных учений в городе Панчево заявил: "Позиции Белграда по признанию Косова ясны".

О взаимных признаниях, напомнил Вучич, не сказано в актах ни одной международной организации.

"Мы понимаем, что это новая американская политика, – заявил он. – Были попытки навязать этот термин взаимного признания как что-то, что нам нужно принять как окончательное решение в Вашингтоне. Я уже однажды сказал в лицо, что я думаю о признании, и мой ответ не будет другим".

При этом он поблагодарил Байдена за поздравления, отметив: Белград "должен заботиться о своих государственных интересах" и "не поддаваться эмоциям", передает ТАСС.

Сербский край Косово и Метохия в одностороннем порядке провозгласил свою независимость в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают более 60 стран, включая пять государств-членов Евросоюза, Россию, Индию и Китай.