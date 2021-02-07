Запрет абортов: для беременных придумали "комнаты плача"

Министерство юстиции Польши предлагает открыть для беременных женщин "комнаты плача". По мысли авторов инициативы, в таких местах будущие мамы могли бы не только поплакать, но и получить психологическую и социальную поддержку, пишет портал Notes from Poland.

Таким образом польский Минюст решил поддержать беременных женщин после вступления в силу решения Конституционного суда республики о запрете абортов.

Аборты в Польше запрещены с 1933 года. Исключением были лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для здоровья женщины, будущего ребенка, а также когда беременность наступила в результате изнасилования.

Конституционный суд своим решением исключил из этого списка причину тяжелых нарушений в развитии плода. После этого в Польше начались масштабные акции протеста. Они продолжаются, несмотря на пандемию коронавируса и запрет массовых мероприятий, отмечает РИА Новости.