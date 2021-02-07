Twitter навсегда забанил основателя ультраправого новостного сайта

Социальная сеть Twitter на постоянной основе заблокировала аккаунт Джима Хофта, основателя и главного редактора ультраправого новостного сайта Gateway Pundit.

Как сообщает издание The Hill, свое решение в Twitter объяснили тем, что Хофт неоднократно нарушал правила соцсети, в частности делал записи "в целях манипулирования или вмешательства в выборы или другие гражданские процессы".

По данным газеты, последние твиты Хофта опубликованы 29 января. В них автор критикует ограничения, связанные с пандемией коронавируса, а также утверждает, что некоторые бюллетени с голосами за Джо Байдена на последних президентских выборах являются незаконными.

Сайт Gateway Pundit, как отмечает The Hill, в числе других консервативных СМИ также размещал заявления бывшего главы Белого дома Дональда Трампа и его сторонников о фальсификациях, якобы имевших место на выборах 2020 года. Это же СМИ активно поддерживало Трампа в ходе его президентской кампании 2016 года. За это Трамп после победы предоставил вашингтонскому корреспонденту Gateway Pundit аккредитацию в Белом доме.

The Hill пишет также, что Джим Хофт присутствовал на митинге сторонников Трампа 6 января, когда произошли беспорядки в Вашингтоне. Доказательством тому служит фотография, сделанная корреспондентом Bloomberg в тот день и опубликованная в Twitter.