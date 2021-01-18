Twitter заблокировал страницу сенатора, грозившей импичментом Байдену

Twitter ограничил доступ к страничке члена Палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. Она предлагала инициировать импичмент избранному президентом США Джо Байдену в первый же его рабочий день после инаугурации. Теперь Марджори Тейлор Грин не сможет публиковать новые посты: администрация сервиса обвинила ее в нарушении внутренних правил соцсети, сообщает телеканал "Россия 24".

"Пришло время занять позицию", – написала представительница республиканской партии США в своем твите.

Она добавила, что 75 миллионов американцев устали от бездействия, а сама она гордится тем, что стала голосом тех американцев, чей выбор был проигнорирован.

Инаугурация Джо Байдена назначена на 20 января 2021 года. Грин была одной из тех, кто голосовал против утверждения итогов выборов, отмечая, что на выборах были допущены массовые нарушения в пользу кандидата от демократов. Причина для отстранения Байдена от власти предостаточно от коррупционных скандалов в Китае и на Украине с сыном Байдена Хантером до состояния здоровья. Но шансы у Марджори Тейлор Грин и ее коллег по партии минимальны: в Палате представителей большинство принадлежит демократам.

Сами демократы пытались дважды отстранить Трампа от власти при помощи импичмента.

"Будьте осторожнее со своими желаниями", – предупреждал их Дональд Трамп, подчеркнув, что 25-я поправка к конституции США может создать проблемы именно для его преемника.

По мнению Трампа, 78-летний "сонный, как он его называет, Джо Байден утратил работоспособность и возможность эффективно управлять США, поэтому демократы после победы Байдена на выборах постараются сделать все, чтобы реальная власть была в руках у байденовского вице-президента Камиллы Харрис.