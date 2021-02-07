Кравчук призвал стрелять, а не ждать, когда "убьют или ранят"

Первый президент Украины считает, что на обстрелы украинских силовиков нужно реагировать зеркально и отвечать "выстрелом на выстрел". В интервью телеканалу "Украина 24" Леонид Кравчук отметил, что не стоит выяснять, является ли какой-нибудь выпад в сторону украинских боевиков провокацией, а реагировать без промедления и не ждать, пока кого-то убьют или ранят.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в Донбассе в последние недели происходит резкое обострение ситуации и "мирного процесса уже нет"​​​.