Российские военные помогли доставить в Карабах 150 тонн гуманитарного груза

Российские военные помогли Азербайджану доставить 150 тонн гуманитарного груза в Карабах, передает телеканал "Россия 24".

Колонна из 20 КамАЗов и пяти машин сопровождения перевезла строительные материалы в Кельбаджарский район. Там восстанавливают электричество и водоснабжение в социальных объектах и жилых домах. По итогам мирного договора эти места перешли под контроль Баку.

В Минобороны напомнили, что миротворцы оказывают помощь в рамках трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном.