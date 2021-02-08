Песков рассказал, когда можно будет жить "с открытым забралом"

Когда люди смогут вернуться к нормальной, допандемийной жизни, напрямую зависит от скорости формирования коллективного иммунитета к COVID-19, уверены в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что согласно расчетам иммунологов, необходимо, чтобы иммунитет появился примерно у 60% населения планеты. По его мнению, это может произойти уже к лету.

"Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом", – рассказал Дмитрий Песков ТАСС.

По словам представителя Кремля, многие страны работают для достижения этого результата. В частности, наращиваются темпы вакцинации в России и США, отметил он.

Ранее сообщалось, что россияне не смогут отказаться от обязательного ношения масок до конца весны, в худшем случае – до осени.