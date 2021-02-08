Полиция задержала саратовского депутата Бондаренко

Полицией задержан депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко.

Об этом сообщила депутат Госдумы, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова, передает РИА Новости.

По ее словам, сотрудники правопорядка ждали Бондаренко в подъезде. В настоящее время он находится в отделении полиции.

Судя по видео, которое Бондаренко ранее опубликовал на YouTube, в отношении депутата – блогера составляется административный протокол по статье 20.2.5 КоАП за участие в несогласованной акции протеста 31 января.