08 февраля 2021 10:28

Полиция задержала саратовского депутата Бондаренко

vk.com/bondarenko_blog

Полицией задержан депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко.

Об этом сообщила депутат Госдумы, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова, передает РИА Новости.

По ее словам, сотрудники правопорядка ждали Бондаренко в подъезде. В настоящее время он находится в отделении полиции.

Судя по видео, которое Бондаренко ранее опубликовал на YouTube, в отношении депутата – блогера составляется административный протокол по статье 20.2.5 КоАП за участие в несогласованной акции протеста 31 января.

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