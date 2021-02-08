Депутат Бондаренко получил штраф за участие в незаконной акции

Саратовский депутат от КПРФ Николай Бондаренко получил штраф в размере 20 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции 31 января. Такое решение вынес Фрунзенский районный суд города.

Из протокола об административном правонарушении следует, что Бондаренко, несмотря на требования сотрудников ОВД разойтись, принимал участие в незаконной акции. В пресс-службе суда поясняется, что депутат признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП России.

Полиция задержала депутата в понедельник, 8 февраля. Сотрудники правоохранительных органов ждали его в подъезде.