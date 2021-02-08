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Акции оппозиции 11 минут назад

08 февраля 2021 22:10

Депутат Бондаренко получил штраф за участие в незаконной акции


Денис Тырин/ТАСС

vk.com/bondarenko_blog

Саратовский депутат от КПРФ Николай Бондаренко получил штраф в размере 20 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции 31 января. Такое решение вынес Фрунзенский районный суд города.

Из протокола об административном правонарушении следует, что Бондаренко, несмотря на требования сотрудников ОВД разойтись, принимал участие в незаконной акции. В пресс-службе суда поясняется, что депутат признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП России.

Полиция задержала депутата в понедельник, 8 февраля. Сотрудники правоохранительных органов ждали его в подъезде.

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