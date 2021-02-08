Полицейские задержали калужанина, стрелявшего по домам и машинам из арбалета

В Калуге задержан молодой человек, который устроил стрельбу по жилым домам и припаркованным авто. Всего установлено одиннадцать случаев хулиганства. Отмечается, что орудием служили арбалет и рогатка.

Как сообщили ГТРК "Калуга", выходящей в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", 25-летний местный житель был задержан в минувшие выходные. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия". Подозреваемый заключен под стражу.

В настоящее время оперативники устанавливают все обстоятельства происшествия. Установлено десять потерпевших на улице Спичечной и Болдина, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.