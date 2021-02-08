Зинченко ушел с поста президента Российской академии образования

Президент Российской академии образования (РАО) Юрий Зинченко подал заявление об отставке по собственному желанию. Оно опубликовано на официальном сайте РАО. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил его от должности. Временно исполняющим обязанности президента академии назначен ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский.

Юрий Зинченко стал президентом РАО в октябре 2018 года. Его кандидатуру предложила действующая на тот момент глава академии Людмила Вербицкая. Свой уход с административной работы Юрий Зинченко объяснил необходимостью своей научно-исследовательской деятельности, которая требует больше времени, сил и внимания, чем прежде. Академик признался, что решение оставить административную работу было непростым.

Он пообещал сосредоточиться на научно-исследовательской и преподавательской деятельности в Московском университете, Российском психологическом обществе и Психологическом институте РАО. При этом Юрий Зинченко заверил, что останется при этом активным членом академической корпорации.