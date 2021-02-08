В Коми заяц спасся от волка в аэропорту

На камеру, установленную в воздушной гавани, попала погоня волка за зайцем, которая закончилась чудесным спасением длинноухого.

Судя по сообщению паблика "Подслушано Аэрофлот", серый гонялся за беляком недалеко от заброшенного аэропорта в селе Соколовка Сыктывдинского района.

Убегая от волка, заяц юркнул в брешь под забором, и был таков. Серый, появившийся в объективе камеры несколькими секундами позже, некоторое время покрутил головой в растерянности, а потом ни с чем отправился восвояси.

Благодаря белой шерсти, сливающейся со снегом, и металлическому забору, косой еще попрыгает.