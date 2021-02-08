"Бавария" пробилась в финал клубного чемпионата мира

Мюнхенская "Бавария" обыграла египетский "Аль-Ахли" со счетом 2:0 и вышла в финал проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу среди клубов. Оба мяча на счету Роберта Левандовского.

Первый мяч лучший бомбардир "Баварии" отправил в ворота египтян на 17-й минуте. На 86-й минуте Левандовский оформил дубль и закрепил победу мюнхенцев. Роберт забил 28-й и 29-й голы в 26 матчах сезона.

11 февраля "Бавария" сыграет в финале клубного чемпионата мира. Соперником мюнхенцев станет мексиканский "Тигрес", обыгравший в полуфинале бразильский "Палмейрас".