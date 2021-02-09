Канада остановила процесс депортации бывшего пособника фашистов

Рассматривался вопрос о его депортации, но, как сообщили в иммиграционном отделе совета Канады, в ближайшие 40 дней собираться по делу Оберлендера они не будут.

Отсрочить слушания попросила защита, опасаясь за здоровье клиента во время пандемии.

Представители еврейского сообщества Канады назвали приостановку процедуры депортации трагедией и позором для репутации Канады.

В России Оберлендера обвиняют в причастности к убийству воспитанников детского дома в 1942 году.

Оберлендер – этнический немец, родился на Украине в 1924 году. После прихода немцев в 1941 году был призван в вермахт. По данным Следственного комитета РФ, он принимал участие в расстреле 27 тысяч человек в одной только Ростовской области в 1942 году.

Сейчас Оберлендер входит в список десяти самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников.