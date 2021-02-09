COVID-19: темп прироста в России снизился до 0,38%

Темпы прироста заразившихся коронавирусом в России постепенно снижаются: за сутки выявлено 15 тысяч 19 новых случаев. Темп прироста составляет 0,38 процента.

Кроме того, за сутки скончались 530 пациентов, из больниц выписаны 21 795 человек. За все время в стране зарегистрировано 3 998 216 случаев заболевания, умерли 77 598 пациентов.

Больше всего заразившихся в Москве (1 584), Санкт-Петербурге (1 078) и Подмосковье (903).

В России продолжается массовая вакцинация "Спутником V". Журнал The Lancet высоко оценил итоги третьей фазы клинических испытаний препарата. Между Европейским агентством по лекарственным средствам и НИЦ имени Гамалеи идут научные консультации.